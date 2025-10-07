Булыкин о «Спартаке»: «Гендиректор не лезет в спорт, не знает ничего, не расскажет. Это смешно, когда нефутбольный человек рассказывает какие-то моменты матча как эксперт»

"Пока изменения происходят в руководстве, а дальше уже надо выстраивать вертикаль и стабилизировать ситуацию.
Для меня самая ключевая фигура в любой команде — спортивный директор.
Генеральный директор не лезет в спорт, не знает ничего про спорт, ничего не расскажет про игру. Это выглядит смешно, когда нефутбольный человек рассказывает какие-то моменты матча как эксперт.
Если говорить о тренерском штабе, то переподписание Деяна Станковича весной было ошибкой", — сказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.