Булыкин о «Спартаке»: «Гендиректор не лезет в спорт, не знает ничего, не расскажет. Это смешно, когда нефутбольный человек рассказывает какие-то моменты матча как эксперт»

Красно-белые ранее сообщили, что Сергей Некрасов заменил Олега Малышева на посту генерального директора клуба.

Источник: Спортс"

"Пока изменения происходят в руководстве, а дальше уже надо выстраивать вертикаль и стабилизировать ситуацию.

Для меня самая ключевая фигура в любой команде — спортивный директор.

Генеральный директор не лезет в спорт, не знает ничего про спорт, ничего не расскажет про игру. Это выглядит смешно, когда нефутбольный человек рассказывает какие-то моменты матча как эксперт.

Если говорить о тренерском штабе, то переподписание Деяна Станковича весной было ошибкой", — сказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.