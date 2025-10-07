Ричмонд
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Енисей
0
П1
X
П2

Тренер «Вильярреала» Марселино о матче с «Барсой» в Майами: «Если скажут, что мы должны играть там, мы будем играть. Футбол везде одинаковый»

УЕФА ранее разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу» провести игру Ла Лиги в Майами.

Источник: Спортс"

— Если нам скажут, что мы должны играть там, мы будем играть там.

— Матч в Майами нарушит ваши планы?

— Это хороший вопрос, на который я не могу ответить, пока не приобрету этот опыт, потому что для всех это что-то новое.

Но, думаю, футбол везде одинаковый: в зависимости от времени года может быть жарче или холоднее.

Так что нам придется играть этот матч в таких условиях. Путешествие долгое, дольше обычного, но мы адаптируемся к требованиям, — сказал главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль.

Похоже, матчи «Барселоны» и «Милана» пройдут за рубежом. УЕФА не хотел, но разрешил.