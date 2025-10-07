Карпин о сравнении Глушенкова и Аршавина: «Смысл сравнивать Пеле, Марадону, Месси? Все знают, что это великие игроки, хотя кто‑то не видел Диего даже. Если для заголовков только»

По Глушенкову — он не удивил, у спортсменов есть в течение года один уровень, где‑то лучше, где‑то хуже. Глушенков тот сезон начал феерично, забил кучу, потом спад. Сейчас, возможно, был спад в начале сезона и теперь на подъеме.