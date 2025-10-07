Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
29.00
X
9.25
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Урал
1
П1
X
П2

Маротта о Роналду: «Если на столе стояла бутылка минералки, он изучал ее состав, потом консультировался с врачами, почему все так или иначе. Криштиану отличается от остальных»

"Он отличается от остальных, это невозможно отрицать. Если на выезде на столе стояла бутылка минералки, он брал ее и изучал состав, потом консультировался с врачами, почему все так или иначе.

Источник: Спортс"

Если он все еще играет и побеждает, то именно потому, что использует свой ум для достижения определенных вещей«, — сказал президент “Интера”, ранее работавший в “Ювентусе”.