ТВ «Реала» о падении Родриго в штрафной «Вильярреала»: «Пенальти не назначили, потому что он был бы вторым. Нужно ставить хоть 7 одиннадцатиметровых, если фолы действительно были»

"Родриго просит назначить пенальти, но ему отказывают, потому что они уже назначили один. Как они могут назначить два? Они правда решили не смотреть повтор? Нужно назначать хоть семь пенальти, если это действительно пенальти. Бывают моменты, когда я ничего не понимаю. Именно Рафа Марин инициировал контакт, мне кажется, это яснее некуда.