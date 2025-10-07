Ван Бастен об игре «Барселоны» и «Вильярреала» в США: «Это комедия? Полный абсурд, а еще и афера! Это свидетельствует о полном банкротстве Ла Лиги»

Это полный абсурд, а еще и афера! Как по мне, это свидетельствует о полном банкротстве Ла Лиги.
УЕФА нужно положить этому конец«, — заявил бывший форвард “Милана”, указав на “противоречие естеству европейского футбола”.
«Почему, черт возьми, матч “Вильярреал” — “Барселона” проводят в США? Что происходит? Это какое-то комедийное шоу?
