Однако сам защитник также хочет посмотреть, предпримет ли какие-либо действия «Реал». О том, что мадридцы следят за футболистом сборной Англии, сообщалось вчера.
У «Барселоны» и «Ливерпуля» предметный интерес к Гехи, мерсисайдцы делают все ради трансфера. Защитник ждет действий «Реала»
Инсайдер Флориан Плеттенберг утверждает, что «Ливерпуль» делает все для того, чтобы подписать капитана «Кристал Пэлас» в качестве свободного агента в 2026-м. Интерес мерсисайдцев имеет предметный характер — как и «Барселоны».