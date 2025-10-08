Капелло про «Ювентус» — «Милан»: «Их справедливо освистали, от таких команд ждешь более яркой игры. Форварды в Италию не едут, удалось заманить только Хейлунда, но и это сложно»

«Форварды сюда не едут. В Италию удалось заманить только Хейлунда. Он был потерянным в “Манчестер Юнайтед”, но талант у него был всегда. Найти такого футболиста и за такие деньги очень сложно. “Милан” остается “Миланом”, но в этом сезоне он без еврокубков, а футболисты хотят играть в Лиге чемпионов», — подчеркнул 79-летний эксперт.