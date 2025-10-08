Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
29.00
X
9.25
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
20.00
П2
1.05
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Урал
1
П1
X
П2

Капелло про «Ювентус» — «Милан»: «Их справедливо освистали, от таких команд ждешь более яркой игры. Форварды в Италию не едут, удалось заманить только Хейлунда, но и это сложно»

"Это было не лучшее зрелище. Первая половина получилась скучной, ни одна команда не могла набраться храбрости и рискнуть. Во втором тайме было немного поинтереснее.

Источник: Спортс"

Мы ожидали чуть более яркого матча от таких команд. Вообще говоря, их заслуженно освистали в конце. И я не понял, зачем заменили Консейсау«, — сказал бывший главный тренер “россонери” и “бьянконери” в эфире Rai Radio 1.

Также Капелло скептически оценил шансы «Милана» подписать более сильного форварда, чем Рафаэл Леау, в январе.

«Форварды сюда не едут. В Италию удалось заманить только Хейлунда. Он был потерянным в “Манчестер Юнайтед”, но талант у него был всегда. Найти такого футболиста и за такие деньги очень сложно. “Милан” остается “Миланом”, но в этом сезоне он без еврокубков, а футболисты хотят играть в Лиге чемпионов», — подчеркнул 79-летний эксперт.