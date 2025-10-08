Джеррард об уходе Трента в «Реал»: «Я бы так не поступил. Что ты творишь? Ты был в одной из лучших команд Европы, выигрывал то, о чем я до сих пор мечтаю, фанаты тебя обожали»

Но если посмотреть на это с позиции фаната «Ливерпуля» — что ты творишь? Ты был в одной из лучших команд Европы, выигрывал то, о чем я до сих пор мечтаю. Ты выигрывал еврокубки. Ты один из ключевых игроков. Фанаты тебя обожают. Что же ты делаешь? Но это я говорю с позиции фаната" — сказал бывший капитан мерсисайдцев в интервью Рио Фердинанду.