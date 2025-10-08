«Зайнутдинов в центре защиты смотрится безобразно. В каждом матче привозить — это сложно. В прессинге уже на первой минуте с “Локо” ошибся, а позиционно ошибается постоянно». Радимов пр

В каждом матче привозить — да, это сложно. Возможно, расчет на то, что с ним «Динамо» может лучше начинать атаки, он может участвовать в прессинге. Но в прессинге Зайнутдинов уже на первой минуте ошибся, а позиционно ошибается постоянно.
Извлекает ли выгоду из этого «Динамо»? Тут спорный вопрос.
Поэтому я думаю, что Карпин будет дальше смотреть, и если череда ошибок будет такая же, то и перемены в линии обороны могут скоро случиться«, — сказал экс-хавбек “Зенита”.
У Зайнутдинова результативная ошибка во 2-м туре РПЛ подряд — игрок «Динамо» слабо отдал мяч назад Луневу в матче с «Оренбургом». В дерби со «Спартаком» он помог забить Ливаю.