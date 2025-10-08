Ричмонд
Защитник «Локомотива» Погостнов: «Хотели бы пройти без поражений до конца чемпионата. Борьба за титул? Надо побеждать в каждом матче»

— «Локомотив» остался последней командой РПЛ, которая идет без поражений в чемпионате. Есть особый стимул как можно дольше держать цифру ноль в графе «проигранные матчи»?

Источник: Спортс"

— Мы бы хотели вообще до конца чемпионата пройти без поражений — вот такой у нас стимул.

— Рветесь повторить достижение «Арсенала», не проигравшего ни одного матча в чемпионате Англии-2003/04?

— Или установить свое (улыбается).

— За счет чего «Локо» преодолел недавний спад в виде пяти подряд ничьих?

— За счет того, что одержали две победы, прервали серию ничьих и вновь обрели уверенность.

— Верите, что можете бороться за чемпионство?

— Чемпионат длинный — давайте двигаться от матча к матчу.

— Что надо сделать, чтобы реально побороться за золото?

— Побеждать в каждом матче и не смотреть на какие-либо результаты. Как мы это сделали в игре с «Динамо» (5:3) — победили и ушли на три дня отдыха с хорошим настроением и тремя очками, — сказал защитник «Локомотива».