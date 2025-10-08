Защитник «Локомотива» Погостнов: «Хотели бы пройти без поражений до конца чемпионата. Борьба за титул? Надо побеждать в каждом матче»

— Мы бы хотели вообще до конца чемпионата пройти без поражений — вот такой у нас стимул.
— Рветесь повторить достижение «Арсенала», не проигравшего ни одного матча в чемпионате Англии-2003/04?
— Или установить свое (улыбается).
— За счет чего «Локо» преодолел недавний спад в виде пяти подряд ничьих?
— За счет того, что одержали две победы, прервали серию ничьих и вновь обрели уверенность.
— Верите, что можете бороться за чемпионство?
— Чемпионат длинный — давайте двигаться от матча к матчу.
— Что надо сделать, чтобы реально побороться за золото?
— Побеждать в каждом матче и не смотреть на какие-либо результаты. Как мы это сделали в игре с «Динамо» (5:3) — победили и ушли на три дня отдыха с хорошим настроением и тремя очками, — сказал защитник «Локомотива».