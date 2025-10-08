Ричмонд
Умяров о 1-м вызове в сборную: «Не удивился, но обрадовался — долго этого ждал. Хочется прогрессировать еще больше, чтобы играть»

Полузащитник «Спартака» может сыграть в товарищеских матчах против Ирана и Боливии.

Источник: Спортс"

— Выдохнул ли облегченно после приезда в сборную России?

— Нет, все только начинается. Это первый вызов. Не хочется останавливаться только на вызове, хочется играть. С Карпиным не разговаривали отдельно. Хотелось, конечно, попасть в сборную, работать, доказывать, заслужить вызов. Не удивился приглашению, но обрадовался — долго этого ждал.

— Пресса часто спрашивала Карпина о тебе.

— Видел, что Карпин говорил про меня. До меня все доходило. Мне хотелось прогрессировать так, чтобы получить вызов. Сейчас хочется прогрессировать еще больше, чтобы играть, — сказал хавбек «Спартака».