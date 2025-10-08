Алексей Батраков: «Есть амбиции попробовать себя в Европе. Может, через полгода, может, через 2,5»

— Не боитесь оказаться в такой же ситуации, в какой сейчас находится Сафонов в «ПСЖ»?
— Матвей тренируется и играет за лучший клуб мира. Мне кажется, Сафонов только прибавляет, тренируясь и периодически получая практику. Мы все рады за него, ведь оказаться в «ПСЖ» — это очень круто.
Мне кажется, нигде нет гарантий, что ты будешь играть в старте. Нужно доказывать и прогрессировать, — сказал полузащитник «Локомотива».
