Алексей Батраков: «Есть амбиции попробовать себя в Европе. Может, через полгода, может, через 2,5»

— Амбиции попробовать себя в Европе есть. Все зависит от ситуации и клуба. Может, через полгода, может, через 2,5 года мне захочется и я перейду в другую команду. Не люблю загадывать. Как сложится, так сложится.

Источник: Спортс"

— Не боитесь оказаться в такой же ситуации, в какой сейчас находится Сафонов в «ПСЖ»?

— Матвей тренируется и играет за лучший клуб мира. Мне кажется, Сафонов только прибавляет, тренируясь и периодически получая практику. Мы все рады за него, ведь оказаться в «ПСЖ» — это очень круто.

Мне кажется, нигде нет гарантий, что ты будешь играть в старте. Нужно доказывать и прогрессировать, — сказал полузащитник «Локомотива».

