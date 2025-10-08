Кирьяков считает, что Аленичев смог бы сменить Станковича: «Он и другие экс-игроки “Спартака” должны получить шанс. Семак показал, что наши тренеры могут работать на самом высоком уровне»

— Разговоры об увольнении Станковича идут уже давно. «Спартак» вряд ли будет бороться за первое место с этим тренером. Будут в пятерке, они этого заслуживают. Нижняя часть таблицы уступает середине и верхней части в плане подбора игроков и их мастерства, поэтому «Спартак» железно будет где‑то в районе четвертого‑пятого места.