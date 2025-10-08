Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
31.00
X
9.50
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
22.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.02
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.65
П2
1.86

Кирьяков считает, что Аленичев смог бы сменить Станковича: «Он и другие экс-игроки “Спартака” должны получить шанс. Семак показал, что наши тренеры могут работать на самом высоком уровне»

— Разговоры об увольнении Станковича идут уже давно. «Спартак» вряд ли будет бороться за первое место с этим тренером. Будут в пятерке, они этого заслуживают. Нижняя часть таблицы уступает середине и верхней части в плане подбора игроков и их мастерства, поэтому «Спартак» железно будет где‑то в районе четвертого‑пятого места.

Источник: Спортс"

— Разговоры об увольнении Станковича идут уже давно. «Спартак» вряд ли будет бороться за первое место с этим тренером. Будут в пятерке, они этого заслуживают. Нижняя часть таблицы уступает середине и верхней части в плане подбора игроков и их мастерства, поэтому «Спартак» железно будет где‑то в районе четвертого‑пятого места.

Им будет очень тяжело бороться с «Краснодаром», ЦСКА, «Зенитом» и «Локомотивом». Это те команды, которые сейчас будут биться, чтобы уйти на зимнюю паузу на хорошем месте. Такая интрига — украшение нашего чемпионата.

— Кто мог бы сменить Станковича в теории? Могли бы бывшие спартаковцы?

— Думаю, да. «Зенит» долго к этому приходил и, слава богу, назначил своего бывшего игрока Семака. Он показал, что наши тренеры могут работать на самом высоком уровне. Когда к этому придет «Спартак», тяжело сказать.

— Может, Аленичев смог бы?

— Аленичев тоже в том числе. Он и другие бывшие футболисты «Спартака» заслуженно должны получить свой шанс, — сказал бывший нападающий сборной России.