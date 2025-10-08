Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
31.00
X
9.50
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
22.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.02
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.65
П2
1.86

«Ощущение, что Шпилевский приехал в банановую республику учить обезьян добывать огонь. С таким апломбом, как будто в футболе только он разбирается!» Радимов о тренере «Пари НН»

После 11 туров нижегородцы занимают в РПЛ 15-е место.

Источник: Спортс"

"В свете результатов Нижнего можно было бы сейчас размазать Шпилевского, но не хочется бить лежащего. И не хочется уподобляться ему, потому что он ищет виновных во всем. У меня такое ощущение, что он приехал в банановую республику учить обезьян добывать огонь. Ну с таким апломбом, как будто в футболе только он разбирается!

Вот он сейчас как бы перестраивает игру «Пари НН», но я поспорю. Потому что играть в атаку и доминировать на поле — это одна история, и совсем другая — бежать с шашками наголо, как это делает Нижний. И допускать кучу пробелов в обороне, и проиграть «Сочи» сейчас, и находиться в зоне вылета — это тоже совсем другое.

Сначала он говорил, что у него все хорошо, мы скоро будем набирать очки, а потом виноваты стали игроки, вышедшие на замену, потом руководство, которое не усилило игроками, потом игроки, которые допускают в каждом матче детские ошибки, из-за которых теряются очки. Это все неправильно.

Если это перемены, такие перемены, думаю, «Пари НН» до добра не доведут", — сказал бывший полузащитник сборной России.