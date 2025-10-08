«Ощущение, что Шпилевский приехал в банановую республику учить обезьян добывать огонь. С таким апломбом, как будто в футболе только он разбирается!» Радимов о тренере «Пари НН»

Вот он сейчас как бы перестраивает игру «Пари НН», но я поспорю. Потому что играть в атаку и доминировать на поле — это одна история, и совсем другая — бежать с шашками наголо, как это делает Нижний. И допускать кучу пробелов в обороне, и проиграть «Сочи» сейчас, и находиться в зоне вылета — это тоже совсем другое.