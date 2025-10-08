Ричмонд
Мостовой о Каннаваро во главе сборной Узбекистана: «Это просто фантастика и огромный плюс для страны! Выдающийся защитник, обладатель "Золотого мяча". За результат ругать никто не будет, хороший контракт&raq

«Правильное назначение. Выдающийся защитник. Это огромный плюс для Узбекистана. Лет 10 назад никто не мог бы и подумать, что обладатель “Золотого мяча” будет тренировать сборную Узбекистана. И во сне бы это никому не приснилось.

«Правильное назначение. Выдающийся защитник. Это огромный плюс для Узбекистана. Лет 10 назад никто не мог бы и подумать, что обладатель “Золотого мяча” будет тренировать сборную Узбекистана. И во сне бы это никому не приснилось. Для Узбекистана это просто фантастика! Они еще и вышли на чемпионат мира. И это прекрасно.

Тем более ехать, понимая, что тебя все равно за результат ругать никто не будет. Приехали, сыграли, и все. Хороший контракт, все правильно.

Стоит ли рассматривать назначение таких именитых иностранцев на пост главного тренера сборной России? У нас были такие: Хиддинк, Капелло, Адвокат. Когда деньги были и играли везде, то была возможность пригласить кого угодно. Сейчас в этом не вижу никакого смысла. У нас-то футбол был, есть и будет всегда. Но совмещение постов — это неправильно. Как оказалось, у нас такое приветствуется", — сказал бывший футболист сборной России.