Мостовой о Каннаваро во главе сборной Узбекистана: «Это просто фантастика и огромный плюс для страны! Выдающийся защитник, обладатель “Золотого мяча”. За результат ругать никто не будет, хороший контракт&raq

Стоит ли рассматривать назначение таких именитых иностранцев на пост главного тренера сборной России? У нас были такие: Хиддинк, Капелло, Адвокат. Когда деньги были и играли везде, то была возможность пригласить кого угодно. Сейчас в этом не вижу никакого смысла. У нас-то футбол был, есть и будет всегда. Но совмещение постов — это неправильно. Как оказалось, у нас такое приветствуется", — сказал бывший футболист сборной России.