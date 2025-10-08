Роналду о призе за заслуги в сборной: «Это не награда в честь окончания карьеры, а признание многолетних усилий, самоотверженности и амбиций. Соревнование с молодыми вдохновляет меня»

Говоря о полученной награде, нападающий подчеркнул, что воспринимает ее не как символ прощания, а скорее, как чествование продолжающейся карьеры.
"Это не награда в честь окончания карьеры. Я воспринимаю ее как признание многолетних усилий, самоотверженности и амбиций.
Мне нравится побеждать, помогать молодому поколению, а они помогают мне поддерживать свой уровень и продолжать соревноваться.
Именно это меня вдохновляет — соревноваться с молодыми. Я до сих пор отношусь к этому со всей страстью", — сказал Роналду на церемонии Portugal Football Globes.