Роналду о награде за 22 года в сборной Португалии: «Горжусь этим особым признанием. 22 года — а я испытываю прежнюю страсть»

"Горжусь этим особым признанием. 22 года в сборной — а я испытываю прежнюю страсть.
Спасибо всем тренерам и партнерам, которые помогли мне этого добиться. Спасибо, сборная! «- написал футболист “Аль-Насра”.
40-летний нападающий был награжден Globo Prestígio за то, что уже 22 года играет за сборную Португалии.
