Палмер вернется не раньше ноября — возможно, после последней паузы на матчи сборных

Палмер восстанавливается от травмы мышц паха. Хирургическое вмешательство не потребовалось.
В этом сезоне Коул провел три игры в АПЛ и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Daily Mail сообщает, что полузащитник «Челси» будет отсутствовать еще несколько недель и, вероятно, вернется только в ноябре. При этом пока неясно, до последней паузы на матчи сборных или после нее.
