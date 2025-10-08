Решение по делу о 130 нарушениях «Ман Сити» могут объявить в этом месяце

The Independent сообщает, что руководство лиги готовится к тому, что решение будет объявлено в этом месяце. Разговоров на этот счет становится все больше.
АПЛ против «Ман Сити» — процесс, который может изменить футбол.
«Горожане» с 2023 года обвиняются в 130 нарушениях финансовых правил АПЛ. Слушания начались осенью 2024-го и завершились в декабре. Вердикт пока не озвучен.
