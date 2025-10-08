Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
29.00
X
9.25
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.41
X
3.63
П2
1.86

Рэтклифф о том, если Глейзеры потребуют уволить Аморима: «Этого не случится. Мы — местные, а они — по ту сторону океана. Слишком далеко, чтобы управлять таким большим и сложным клубом, как “МЮ&rdq

Глава компании INEOS с февраля 2024 года владеет чуть менее 30% акций «Манчестер Юнайтед», получив при этом контроль над футбольными операциями клуба. Семья Глейзеров по-прежнему остается владельцем контрольного пакета акций.

Источник: Спортс"

В подкасте The Business от The Times и The Sunday Times Рэтклифф ответил на вопрос о том, что произойдет, если Глейзеры потребуют уволить главного тренера команды Рубена Аморима.

«Этого не случится», — ответил Рэтклифф, добавив, что Глейзеры довольны тем, что он взял на себя руководство футбольной частью клуба.

«Это, пожалуй, все и объясняет. Мы — местные, а они — по ту сторону океана. Слишком далеко, чтобы пытаться управлять таким большим и сложным клубом, как “Манчестер Юнайтед”. Мы здесь, твердо стоим ногами.

Глейзеры получают много критики… но на самом деле они очень приятные люди и действительно страстно относятся к клубу", — отметил Рэтклифф.