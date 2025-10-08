Рэтклифф о том, если Глейзеры потребуют уволить Аморима: «Этого не случится. Мы — местные, а они — по ту сторону океана. Слишком далеко, чтобы управлять таким большим и сложным клубом, как “МЮ&rdq

В подкасте The Business от The Times и The Sunday Times Рэтклифф ответил на вопрос о том, что произойдет, если Глейзеры потребуют уволить главного тренера команды Рубена Аморима.
«Этого не случится», — ответил Рэтклифф, добавив, что Глейзеры довольны тем, что он взял на себя руководство футбольной частью клуба.
«Это, пожалуй, все и объясняет. Мы — местные, а они — по ту сторону океана. Слишком далеко, чтобы пытаться управлять таким большим и сложным клубом, как “Манчестер Юнайтед”. Мы здесь, твердо стоим ногами.
Глейзеры получают много критики… но на самом деле они очень приятные люди и действительно страстно относятся к клубу", — отметил Рэтклифф.