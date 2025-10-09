Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
29.00
X
9.25
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.41
X
3.63
П2
1.86

Дмитрий Аленичев: «Если есть возможность — надо уезжать в Европу. У Глушакова такая карьера, но он почти не поиграл за границей. После карьеры все будут делать выводы»

11 октября на «Арене Химки» состоится прощальная игра экс-полузащитника «Спартака» и «Локомотива» Дениса Глушакова.

"Глушаков был чемпионом, выигрывал Суперкубок, признавался лучшим игроком. Но я неоднократно говорил в адрес российских футболистов, хочется обратиться к ним и сейчас.

У Дениса такая карьера, но он почти не поиграл за границей. Если есть возможность попробовать свои силы в Европе, надо уезжать. По окончании карьеры все будут делать выводы, вспоминать моменты, но игры в Европе не было. У Дениса такие данные и талант, но, к сожалению, не поиграл в Европе«, — сказал бывший главный тренер “Спартака”.