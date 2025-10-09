Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
29.00
X
9.25
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.41
X
3.63
П2
1.86

Из-за иммиграционного рейда и протестов против него матч Аргентины с Пуэрто-Рико перенесен из Чикаго в Форт-Лодердейл

Команда Лионеля Скалони должна была сыграть со сборной Пуэрто-Рико в Чикаго 14 октября.

Источник: Спортс"

The Associated Press сообщает, что из-за рейда иммиграционной службы США (ICE) и последовавших за ним протестов, вынудивших президента Дональда Трампа отправить в город Национальную гвардию, матч будет перенесен в Форт-Лодердейл (Флорида).

Рейд, известный как Operation Midway Blitz, нацелен на массовые депортации нелегальных иммигрантов и борьбу с преступностью среди мигрантов. С начала операции в Чикаго и пригороде арестовали более 1000 человек, из-за чего вспыхнула серия массовых акций несогласия.