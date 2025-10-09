Суд оштрафовал Алиева на 17 000 гривен за вождение в состоянии алкогольного опьянения и запретил на год управлять транспортными средствами

В суде Алиев вины не признал. По его мнению, работники полиции не имели оснований для остановки его транспортного средства. Соответственно, любой осмотр на проверку алкогольного, наркотического или иного опьянения он не должен был проходить. Суд отказался освобождать Алиева от уплаты судебного сбора, который составляет 605,6 гривны (1 189 рублей — Спортс«“).