«Как твердый член СЕКС, я в недоумении — хочу видеть сильнейших. Искусственно ограничивать заявки в конкретном соревновании неправильно». Губерниев против запрета на легионеров в Кубке

И, как яркий ее представитель, нахожусь несколько в недоумении. Будучи футбольным обозревателем, хочу видеть в Кубке России сильнейших игроков. Если есть тот или иной лимит, он должен распространяться на все турниры. А искусственно ограничивать заявки в конкретном соревновании неправильно.
Хочу смотреть на красивый и зрелищный футбол, который возможен, когда играют лучшие. Поэтому выступаю против этой идеи«, — заявил комментатор “Матч ТВ”.
Минспорту предложили запретить иностранцам выступать в Кубке России. Ведомство проработает идею.