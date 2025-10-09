Татьяна Тарасова: «На фигурном катании всегда полные залы. А вы давно на футбольном матче видели полный стадион?»

У нас на соревнованиях ведь всегда полные залы. А вы давно на футбольном матче видели полный стадион? Да, у нас дворцы на 5−10 тысяч, но если делать огромные арены, деталей на льду будет не видно. Здесь ситуация такая же, как в театре.