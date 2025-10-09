Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
29.00
X
9.25
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.41
X
3.63
П2
1.86

Татьяна Тарасова: «На фигурном катании всегда полные залы. А вы давно на футбольном матче видели полный стадион?»

"Футбол среди телезрителей популярнее, чем фигурное катание? Возможно, разница между этими видами из-за того, что за фигуркой мужчины особо не следят. На футбол же наоборот ходят все, и я не вижу в этом никакой проблемы.

Источник: Спортс"

У нас на соревнованиях ведь всегда полные залы. А вы давно на футбольном матче видели полный стадион? Да, у нас дворцы на 5−10 тысяч, но если делать огромные арены, деталей на льду будет не видно. Здесь ситуация такая же, как в театре.

Меня не слишком интересует популярность футбола. Для меня фигурное катание — самый популярный вид спорта в России. На вечер памяти Александра Гришина за три дня раскупили все билеты. Четыре часа весь зал сидел и плакал, а ребята катались.

Среди наших фигуристов множество чемпионов Европы и мира, победителей Олимпийских игр. У футболистов есть кто-то такой титулованный? Только участие нас привлекать не должно", — сказала Татьяна Тарасова.