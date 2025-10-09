Депутат Журова об идее запретить легионеров в Кубке: «Иностранцы добавляют изюминку в наш футбол. Болельщики хотят красивые и качественные матчи. Нужен компромисс с минспорта»

Специалисты в этой области должны найти компромисс с министерством спорта. Болельщики хотят видеть красивый и качественный футбол, чтобы их команда побеждала. Этим можно объяснить наличие легионеров, которые добавляют свою изюминку в наш футбол", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова.