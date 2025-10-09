«Цена Глебова — 30−35 млн. В Европе никто сырых не ждет. Приезжаешь легионером и должен выдерживать конкуренцию». Масалитин о хавбеке ЦСКА

"Нужно, чтобы все позиции совпали, чтобы он был готов к отъезду. Он ведь только стал игроком основного состава. На этой позиции надо закрепиться, завоевать место и совершенствоваться.
Если хочет уехать — нужно подтянуть язык. Посмотри, уехал Арсен Захарян — и что толку?
В Европе никто сырых не ждет. Там ты приезжаешь легионером и должен выдерживать серьезную конкуренцию.
Его цена — 30−35 миллионов. Если поступит предложение в районе этой суммы, тогда можно будет говорить о переходе. Меньше — не вижу смысла", — сказал бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин.