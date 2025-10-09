Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
29.00
X
9.00
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.63
П2
1.86

Френки де Йонг: «Не нравится, что “Барса” сыграет в США — это несправедливо по отношению к турниру и футболистам. Речь о расширении бренда — в этом смысл, вероятно»

УЕФА ранее в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу» сыграть матч в рамках Ла Лиги в Майами.

Источник: Спортс"

"Мне не нравится, что мы там сыграем. Я с этим не согласен. Это несправедливо по отношению к турниру.

Считаю, что это неправильно по отношению к игрокам. Мы всегда жалуемся на расписание матчей и лишние поездки.

Понятно, что для клубов речь идет о глобальном расширении своего бренда. Вероятно, в этом и заключается смысл. Понимаю эту позицию, но я бы ее не принял, и не разделяю.

Клубы получат за это деньги, но я не согласен с проведением матча чемпионата в Майами. Я бы понял другие клубы, если бы они были недовольны этим«, — сказал полузащитник “Барселоны” Френки де Йонг.