Пау Кубарси: «Класико — величайшее противостояние в футболе. В нем определяется судьба чемпионства. “Реал” в хорошей форме, но пауза пойдет “Барсе” на пользу»

"Класико — величайшее противостояние в футболе.
Мы все мечтаем сыграть этот матч, который всегда имеет решающее значение и является непредсказуемым. Предстоящая игра будет сложной и напряженной.
Чемпионат в Ла Лиге длится долго, но правда в том, что класико всегда определяет судьбу чемпионства.
«Реал» в хорошей форме, но, думаю, эта пауза пойдет «Барселоне» на пользу.
Мы все хотим принять участие в класико. С самого первого матча я понял, что характер этой игры совсем другой.
На «Сантьяго Бернабеу» всегда царит особая атмосфера. Играть на этом стадионе — одно удовольствие. А если выигрываешь — еще лучше«, — сказал защитник “Барселоны” Пау Кубарси.