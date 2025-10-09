Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
29.00
X
9.00
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.63
П2
1.86

Пау Кубарси: «Класико — величайшее противостояние в футболе. В нем определяется судьба чемпионства. “Реал” в хорошей форме, но пауза пойдет “Барсе” на пользу»

В прошлом сезоне «Барселона» четыре раза обыграла «Реал». В этом сезоне команды впервые встретятся 26 октября в матче Ла Лиги.

Источник: Спортс"

"Класико — величайшее противостояние в футболе.

Мы все мечтаем сыграть этот матч, который всегда имеет решающее значение и является непредсказуемым. Предстоящая игра будет сложной и напряженной.

Чемпионат в Ла Лиге длится долго, но правда в том, что класико всегда определяет судьбу чемпионства.

«Реал» в хорошей форме, но, думаю, эта пауза пойдет «Барселоне» на пользу.

Мы все хотим принять участие в класико. С самого первого матча я понял, что характер этой игры совсем другой.

На «Сантьяго Бернабеу» всегда царит особая атмосфера. Играть на этом стадионе — одно удовольствие. А если выигрываешь — еще лучше«, — сказал защитник “Барселоны” Пау Кубарси.