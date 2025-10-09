Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
29.00
X
9.00
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.63
П2
1.86

Ибрагимович про ЧМ-2026: «Бразилия победит ради моего друга Анчелотти, надеюсь. Все, к чему он прикасается, превращается в золото»

"Надеюсь, что сборная Бразилия победит ради моего друга Карло Анчелотти. Я болею за них.

Источник: Спортс"

Все, к чему он прикасается, превращается в золото. Посмотрим, получится ли у него сделать то же самое с Бразилией«, — сказал бывший нападающий “Милана” Златан Ибрагимович.

