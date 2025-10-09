Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
29.00
X
9.00
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.63
П2
1.86

Конюхов о зарплатах футболистов: «Если зарабатывают, значит, платят. Каждый труд оплачиваем соответственным образом. Сантехник у нас приезжает на Porshe, потому что востребован»

— Многие критикуют спортсменов, особенно футболистов, за деньги. Якобы им сильно переплачивают. Стоит ли в профессиональный спорт внести немного аскетизма?

Источник: Спортс"

— Если они зарабатывают, значит, им платят. Каждый труд оплачиваем соответственным образом. Значит, так надо.

Я художник, и если мне платят за картину, значит, я того стою. Если раньше мне платили еле-еле сто долларов, то сейчас платят тысячу долларов или больше. Значит, и я, и мои картины стоят этого.

Если раньше я бегал и искал спонсора, чтобы подняться, например, на Мак-Кинли, то теперь не бегаю. Это не от спортсмена зависит.

У нас в деревне живут Игорь Петренко, Михаил Пореченков, Володя Машков, Вика и Вадим Цыгановы. И у нас проблема дождаться хорошего сантехника и хорошего электрика (улыбается).

Мы все такие знаменитые, но не можем канализацию поправить. И сантехник у нас приезжает на Porshe, потому что он востребован.

И нам хочется, чтобы у нас были хорошие сантехники, плотники, строители, электрики. А у нас одни артисты и спортсмены, и мы сидим (смеется).

На знаменитых не держится деревня. Пореченков и Конюхов не будут пасти барашков (смеется), — сказал путешественник Федор Конюхов.