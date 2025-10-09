«Мы все понимаем, как устроен футбол. До следующего перерыва “Манчестер Юнайтед” проведет четыре матча — против “Ливерпуля”, “Брайтона”, “Ноттингема” и “Тоттенхэма”.
"Что произойдет, если манкунианцы проиграют эти матчи? Будет еще один перерыв. И все снова будут говорить о будущем Рубена Аморима.
Это очень важное заявление Джима Рэтклиффа в поддержку Аморима. Но считаю, что эта поддержка не стопроцентная. Если посмотреть на цитаты, он не говорит: «Что бы ни случилось, Рубен Аморим не уйдет, будет тренировать следующие три года».
Он просто говорит: «Рубену нужно за три года доказать, что он прекрасный тренер». «Нам нужно набраться терпения». «У нас долгосрочный план».
«Манчестер Юнайтед» — один из крупнейших клубов мира. Я бы сказал, что единственные клубы, которые действительно могут сравниться с ними в мировом масштабе, — это «Реал» и «Барселона».
Что бы сказали испанские журналисты, освещающие матчи «Реала» или «Барселоны», если бы «Реал» занял 15-е место в таблице?
Что бы они сказали, если бы их новый тренер оказался в самом низу турнирной таблицы по результатам с того момента, как возглавил команду?" — сказал журналист Sky Sports Каве Солекол.