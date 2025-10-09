Ричмонд
Матч-центр
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
29.00
X
9.00
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.63
П2
1.86

«МЮ» — один из крупнейших клубов мира. Что бы сказали испанские журналисты, если бы «Реал» занял 15-е место?". Журналист Солекол о словах Рэтклиффа про Аморима

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф ранее заявил: «За три года Рубен должен доказать, что он прекрасный тренер. Посмотрите на Артету в “Арсенале” — мы должны проявить терпение».

Источник: Спортс"

«Мы все понимаем, как устроен футбол. До следующего перерыва “Манчестер Юнайтед” проведет четыре матча — против “Ливерпуля”, “Брайтона”, “Ноттингема” и “Тоттенхэма”.

"Что произойдет, если манкунианцы проиграют эти матчи? Будет еще один перерыв. И все снова будут говорить о будущем Рубена Аморима.

Это очень важное заявление Джима Рэтклиффа в поддержку Аморима. Но считаю, что эта поддержка не стопроцентная. Если посмотреть на цитаты, он не говорит: «Что бы ни случилось, Рубен Аморим не уйдет, будет тренировать следующие три года».

Он просто говорит: «Рубену нужно за три года доказать, что он прекрасный тренер». «Нам нужно набраться терпения». «У нас долгосрочный план».

«Манчестер Юнайтед» — один из крупнейших клубов мира. Я бы сказал, что единственные клубы, которые действительно могут сравниться с ними в мировом масштабе, — это «Реал» и «Барселона».

Что бы сказали испанские журналисты, освещающие матчи «Реала» или «Барселоны», если бы «Реал» занял 15-е место в таблице?

Что бы они сказали, если бы их новый тренер оказался в самом низу турнирной таблицы по результатам с того момента, как возглавил команду?" — сказал журналист Sky Sports Каве Солекол.