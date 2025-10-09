Коман о вызове в сборную Франции из Саудовской Аравии: «Я ключевой футболист в “Аль-Насре”. Что лучше: выходить на 20 минут за “Баварию” или играть в каждом матче?»

— Вызов в сборную Франции, несмотря на отъезд в Саудовскую Аравию, — это сюрприз?
— Не совсем. Я играл в Европе десять лет, а там провел всего месяц. Мастерство не потеряешь.
Я тот же игрок, что и в «Баварии». И за год я свой уровень не потеряю (смеется). Я всегда готов помочь сборной. Уверен, что смогу поддерживать уровень.
— Как вы относитесь к тем, кто считает, что отъезд в Саудовскую Аравию означает завершение игры на высоком уровне?
— Это не мнение тренера или кого-то, кто хоть что-то в этом понимает. Я научился игнорировать чьё-либо мнение.
Я играю там гораздо больше, чем в прошлом сезоне за «Баварию».
Что лучше: выходить на 20 минут за «Баварию» или играть в каждом матче? Я там ключевой игрок.
Я был ключевым игроком в раздевалке «Баварии», но, играя практически в каждом втором матче, у тебя становится меньше влияния, — сказал вингер «Аль-Насра» Кингсли Коман.