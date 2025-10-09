Мерино об игре Ла Лиги в США: «НФЛ и НБА покидают свои страны, чтобы подарить зрелище другим. Для футбола неплохо иметь возможность демонстрировать качество игроков в других местах»

"Думаю, мы уже видим, что такие турниры, как НФЛ и НБА, покидают свои страны, чтобы подарить зрелище другим частям света. Это касается и футбола, и спорта в целом.
Для лиги и футбола неплохо иметь возможность демонстрировать качество и уровень игроков в других местах.
Но это возможно лишь при условии всеобщего согласия и наличия решений для тех болельщиков, которые, возможно, не смогут посмотреть футбол [на стадионе].
Это их проблема — понять, как с этим справиться, чтобы все были максимально довольны, но я считаю, что этот матч очень положительно скажется на испанском футболе«, — сказал полузащитник “Арсенала” Микель Мерино.