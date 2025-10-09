Тедеско останется тренером «Фенербахче» до зимы. Руководство посчитало, что отставка тренера принесет больше вреда, чем пользы (Fotomac)

После этого клуб из Стамбула победил «Антальяспор» (2:0), «Ниццу» (2:1) и сыграл вничью «Самсунспором» (0:0).
Как пишет Fotomac, руководство турецкого клуба решило оставить Доменико Тедеско во главе команды до зимы.
Президент «Фенербахче» Садеттин Саран и совет директоров, считают, что смена главного тренера на данном этапе принесет больше вреда, чем пользы. Они заявили, что будут анализировать результаты и трансферное окно в январе.
Также отмечается, что Тедеско в ходе перерыва на матчи сборных потратил много времени на анализ соперников, состава и подготовку к предстоящим матчам.