Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.30
П2
7.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
29.00
X
9.00
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.15
П2
2.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
20.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.63
П2
1.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.40
П2
2.41
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.30
П2
2.26

Тедеско останется тренером «Фенербахче» до зимы. Руководство посчитало, что отставка тренера принесет больше вреда, чем пользы (Fotomac)

В сентябре сообщалось, что немецкому специалисту дали три матча для исправления положения команды.

Источник: Спортс"

После этого клуб из Стамбула победил «Антальяспор» (2:0), «Ниццу» (2:1) и сыграл вничью «Самсунспором» (0:0).

Как пишет Fotomac, руководство турецкого клуба решило оставить Доменико Тедеско во главе команды до зимы.

Президент «Фенербахче» Садеттин Саран и совет директоров, считают, что смена главного тренера на данном этапе принесет больше вреда, чем пользы. Они заявили, что будут анализировать результаты и трансферное окно в январе.

Также отмечается, что Тедеско в ходе перерыва на матчи сборных потратил много времени на анализ соперников, состава и подготовку к предстоящим матчам.