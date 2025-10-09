Инфантино о перемирии Израиля и Палестины: «Все должны быть рады этому и поддержать процесс. Это касается не только футбола, но и его в том числе»

"Теперь, когда достигнуто перемирие, все должны быть рады этому. Все должны поддержать этот процесс.
Те, кто несет ответственность за посредничество и выполнение этих шагов, добились [заключения соглашения], и теперь все остальные должны поддержать это.
Это касается не только футбола, но и футбола в том числе", — сказал президент ФИФА на генеральной ассамблее Ассоциации европейских клубов.
Инфантино о соглашении Израиля и Палестины: «Отличная новость, которая дает надежду всем. Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира за свои решительные действия».