Австрия разгромила Сан-Марино (10:0) — крупнешая победа этой сборной в истории. Было 9:0 с Мальтой в 1977-м

Австрийцы побили свой предыдущий рекорд, установленный в 1977 году — 9:0 с Мальтой.
Для Сан-Марино сегодняшнее поражение не стало самым разгромным. В 2006 команда уступила Германии со счетом 0:13.
Команда Ральфа Рангника разгромила сборную Сан-Марино в квалификации ЧМ со счетом 10:0. Покер сделал нападающий «Црвены Звезды» Марко Арнаутович.
