Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
10.10
Казахстан
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.25
П2
27.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
3
:
Греция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Чехия
0
:
Хорватия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
4
:
Черногория
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Румыния
2
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
2
:
Литва
1
П1
X
П2

Австрия разгромила Сан-Марино (10:0) — крупнешая победа этой сборной в истории. Было 9:0 с Мальтой в 1977-м

Команда Ральфа Рангника разгромила сборную Сан-Марино в квалификации ЧМ со счетом 10:0. Покер сделал нападающий «Црвены Звезды» Марко Арнаутович.

Австрийцы побили свой предыдущий рекорд, установленный в 1977 году — 9:0 с Мальтой.

Для Сан-Марино сегодняшнее поражение не стало самым разгромным. В 2006 команда уступила Германии со счетом 0:13.