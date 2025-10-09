«Милан» собирается расторгнуть контракт с Ориги, получающим больше Модрича и Рабьо. Форвард не играл за клуб с 2023-го

Последняя официальная игра Ориги за «Милан» была 28 мая 2023 года в Серии А против «Ювентуса», где он отыграл 4 минуты.
Как передает La Gazzetta dello Sport, клуб не планирует дожидаться окончания контракта 30-летнего футболиста следующим летом и еще в июне обсуждал с ним расторжение контракта. Тогда стороны не пришли к соглашению.
В последние время процесс ускорился, и, как сообщается, остаются последние юридические детали перед аннулированием договора, которое должно произойти до января 2026 года.