Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
10.10
Казахстан
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.25
П2
27.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
3
:
Греция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Чехия
0
:
Хорватия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
4
:
Черногория
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Румыния
2
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
2
:
Литва
1
П1
X
П2

«Милан» собирается расторгнуть контракт с Ориги, получающим больше Модрича и Рабьо. Форвард не играл за клуб с 2023-го

После ухода из «Ливерпуля» нападающий заключил четырехлетний контракт с «россонери» в 2022 году с зарплатой в 4 миллиона евро чистыми за сезон. Это больше, чем получают в клубе Лука Модрич и Адриен Рабьо (по 3,5 млн).

Источник: Спортс"

Последняя официальная игра Ориги за «Милан» была 28 мая 2023 года в Серии А против «Ювентуса», где он отыграл 4 минуты.

Как передает La Gazzetta dello Sport, клуб не планирует дожидаться окончания контракта 30-летнего футболиста следующим летом и еще в июне обсуждал с ним расторжение контракта. Тогда стороны не пришли к соглашению.

В последние время процесс ускорился, и, как сообщается, остаются последние юридические детали перед аннулированием договора, которое должно произойти до января 2026 года.