Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
10.10
Казахстан
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.25
П2
27.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
3
:
Греция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Чехия
0
:
Хорватия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
4
:
Черногория
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Румыния
2
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
2
:
Литва
1
П1
X
П2

Англия выиграла 3 матча подряд с общим счетом 10:0. У сборной 6 побед в 7 играх при Тухеле

Сегодня команда Томаса Тухеля обыграла сборную Уэльса в товарищеском матче со счетом 3:0. Ранее англичане одолели Андорру (2:0) и Сербию (5:0) в квалификации ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

В 7 матчах под руководством немецкого специалиста сборная Англии одержала 6 побед. Единственное поражение она потерпела в товарищеской встрече со сборной Сенегала — 1:3.

14 октября англичане встретятся со сборной Латвии.