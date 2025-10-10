Колосков про уайлд-кард на ЧМ-2026 для России: «Глупости. Раньше окончания СВО наше возвращение в футболе не произойдет»

— Раньше окончания СВО наше возвращение в футболе не произойдет, сколько бы членов комитета и исполкома не голосовало за это. До конца СВО ни о каких подвижках речи быть не может. Чеферин и Инфантино об этом тоже говорили.
— Получается, тогда и нет смысла говорить об уайлд-кард на ЧМ?
— Уайлд-кард на чемпионат мира — глупости. Отсчет времени до нашего допуска начнется только после подписания мирного договора, — сказал почетный президент РФС.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года.