Тухель о болельщиках Англии на «Уэмбли» после 3:0: «На стадионе стояла тишина, мы не получили никакой энергии. В течение получаса слышно было только фанатов Уэльса — это печально»

"У нас было полтора дня, чтобы подготовиться к встрече с хорошо организованной командой, и мы справились очень хорошо. К перерыву могли вести со счетом 5:0. Не удалось забить четвертый и пятый голы.
На стадионе стояла тишина. Мы не получили никакой энергии от трибун. Мы сделали все, чтобы победить".
О том, ожидал ли он большего от болельщиков.
«Да. Что нам еще нужно было сделать за эти 20 минут? Мы не дали сопернику выйти из-под давления. Но если в течение получаса слышно только болельщиков Уэльса — это печально, потому что команда заслуживала большего сегодня», — сказал главный тренер сборной Англии в интервью ITV.