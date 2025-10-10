Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Дания
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
3
:
Греция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Мальта
0
:
Нидерланды
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
10
:
Сан-Марино
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
2
:
Босния и Герцеговина
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Чехия
0
:
Хорватия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
4
:
Черногория
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
3
:
Уэльс
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Польша
1
:
Новая Зеландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Румыния
2
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
2
:
Литва
1
П1
X
П2

Тухель о болельщиках Англии на «Уэмбли» после 3:0: «На стадионе стояла тишина, мы не получили никакой энергии. В течение получаса слышно было только фанатов Уэльса — это печально»

Сборная Англии обыграла команду Уэльса в товарищеском матче (3:0) на «Уэмбли», забив три мяча в первые 20 минут.

"У нас было полтора дня, чтобы подготовиться к встрече с хорошо организованной командой, и мы справились очень хорошо. К перерыву могли вести со счетом 5:0. Не удалось забить четвертый и пятый голы.

На стадионе стояла тишина. Мы не получили никакой энергии от трибун. Мы сделали все, чтобы победить".

О том, ожидал ли он большего от болельщиков.

«Да. Что нам еще нужно было сделать за эти 20 минут? Мы не дали сопернику выйти из-под давления. Но если в течение получаса слышно только болельщиков Уэльса — это печально, потому что команда заслуживала большего сегодня», — сказал главный тренер сборной Англии в интервью ITV.