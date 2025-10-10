Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Дания
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
3
:
Греция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Мальта
0
:
Нидерланды
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
10
:
Сан-Марино
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
2
:
Босния и Герцеговина
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Чехия
0
:
Хорватия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
4
:
Черногория
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
3
:
Уэльс
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Польша
1
:
Новая Зеландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Румыния
2
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
2
:
Литва
1
П1
X
П2

Кин хотел бы видеть Симеоне в «МЮ»: «Он создал бы хороший хаос, встряхнул бы клуб. Мне нравится характер Диего. “Атлетико” — бойцы»

— Давай представим утопический мир, где ты можешь выбрать любого тренера в мире и знаешь, что он добьется успеха с «Манчестер Юнайтед»…

Источник: Спортс"

— Я бы хотел видеть там Симеоне из «Атлетико». Я знаю, что его приятель [Андреа Берта] перешел в «Арсенал». Но я думаю, что он создал бы хаос, но хороший хаос. Он бы встряхнул этот клуб.

Конечно, никаких гарантий, но мне просто нравится его характер, его послужной список. Людям может не нравиться его стиль футбола, но на прошлой неделе они забили пять голов «Реалу». И это мнение, что у него оборонительный стиль… Да, он не любит, когда его команда пропускает много голов или допускает много моментов, но они умеют играть и бороться. Они бойцы.

В матче с «Ливерпулем» команда была не так сильна, как несколько лет назад, но все равно проявила бойцовский дух. Он [Симеоне] получил красную карточку, да? Я бы хотел видеть [в «Юнайтед»] сильную личность, — сказал бывший полузащитник манкунианцев.