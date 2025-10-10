Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.12
X
9.75
П2
29.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Дания
6
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Шотландия
3
:
Греция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Мальта
0
:
Нидерланды
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Австрия
10
:
Сан-Марино
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
2
:
Босния и Герцеговина
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Чехия
0
:
Хорватия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Фарерские острова
4
:
Черногория
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Англия
3
:
Уэльс
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Польша
1
:
Новая Зеландия
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Румыния
2
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
2
:
Литва
1
П1
X
П2

В «МЮ» опровергли слухи о возможной продаже клуба (ВВС)

Многочисленные источники, близкие к «МЮ», назвали недостоверной информацию о том, что переговоры клуба с новым инвестором находятся на продвинутой стадии, утверждает BBC.

Источник: Спортс"

Ранее о возможной продаже манкунианцев сообщал саудовский шейх Турки Аль аш-Шейх.

«МЮ» снова продают? Саудовский шейх объявил о продвинутых переговорах, Рэтклифф не в курсе.