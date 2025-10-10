Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.09
X
12.25
П2
49.00
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.15
П2
5.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.40
П2
3.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Германия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.05
X
19.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Словения
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.26
П2
3.22
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
3.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Украина
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.35
П2
2.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.02
X
45.00
П2
79.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Бельгия
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.50
П2
20.00

Кисляк назвал лучшего спортсмена России на данный момент: «Овечкин, наверное»

— Скажи мне, а кто, на твой взгляд, сейчас лучший спортсмен России?

Источник: Спортс"

— Я думаю, наверное, Александр Овечкин.

— Ты с ним хотел пообщаться?

— А, да. Короче, была забавная история. Мы выходили на матч с «Динамо» вот сейчас, в этом сезоне, и он своего сына привел к Фомину, к капитану. А сын его выводил [на поле].

Я смотрю на него, я кому-то сказал, кто рядом со мной стоял: «А что, можно с ним сейчас сфоткаться?» В подтрибунке прямо. Ну, в итоге не сфоткался, мы вышли [на поле].

— А ты выходил в основе ЦСКА?

— Да, — сказал полузащитник футбольного ЦСКА в интервью Нобелю Арустамяну.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше