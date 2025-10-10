Кисляк назвал лучшего спортсмена России на данный момент: «Овечкин, наверное»

— Я думаю, наверное, Александр Овечкин.
— Ты с ним хотел пообщаться?
— А, да. Короче, была забавная история. Мы выходили на матч с «Динамо» вот сейчас, в этом сезоне, и он своего сына привел к Фомину, к капитану. А сын его выводил [на поле].
Я смотрю на него, я кому-то сказал, кто рядом со мной стоял: «А что, можно с ним сейчас сфоткаться?» В подтрибунке прямо. Ну, в итоге не сфоткался, мы вышли [на поле].
— А ты выходил в основе ЦСКА?
— Да, — сказал полузащитник футбольного ЦСКА в интервью Нобелю Арустамяну.
