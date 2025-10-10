Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.13
П2
6.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.40
П2
3.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Германия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.05
X
19.00
П2
51.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Словения
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.21
П2
3.16
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
3.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Украина
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.40
П2
2.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.01
X
45.00
П2
82.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Бельгия
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.00
П2
21.00

Кисляк предпочитает Месси Роналду: «С детства любимый футболист. У Криштиану больше развита пиар-компания, поэтому за ним все смотрят, а по игровым качествам мне нравится Лионель»

— У тебя на телефоне на заставке стоит Месси. Я правильно понимаю, что Месси — твой любимый футболист?

— Да, с самого детства он был моим любимым футболистом. У меня есть даже футболка — не игровая, а такая футболка, которую делают некоторые люди. И там написано «Месси».

— Неожиданно, потому что обычно такой тренд, что — не только в России, а во всем мире — у молодых футболистов кумир в 8 случаях из 10 это Роналду.

— Все-таки Роналду больше соцсети ведет. Наверное, у него больше развита пиар-компания. Где-то он красиво одевается, сумочки, сережечки, вот это все. Понятное дело, все смотрят за Роналду. Но мне именно по игровым качествам нравится Месси.

— Только игровые качества Месси? Или, может быть, образ жизни, мышление?

— Он мало что транслирует. Я, например, никогда не видел его профессионализм. Хотя, когда Миралем [Пьянич] к нам приехал и рассказывал, что Месси первый приезжает на тренировку и чуть ли не самый последний уезжает, это, конечно, был шок. Мне нравится в нем [простота].

Все-таки Роналду больше снимает, как он тренируется в зале, и это тоже хорошо. Например, дети маленькие смотрят и хотят как он становиться. Даже я смотрю: он в бочках сидит — оп, увидел что-то еще на нем — оп.

Поэтому говорят, что Роналду — потом и кровью, а Месси — все талант. Хотя на самом деле никто просто не знает про Месси, потому что это скрыто за его игрой, — сказал полузащитник ЦСКА в интервью Нобелю Арустамяну.