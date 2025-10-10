У нас был хороший шанс забить гол во втором тайме. После перерыва мы проявили себя хорошо. Но все равно получили второй мяч в наши ворота. Но это все равно хороший опыт, хорошая тренировка в преддверии чемпионата мира. Как тренер я удовлетворен этим опытом", — сказал Амир Галенои.
Тренер Ирана про 1:2 с Россией: «Интересный матч в плане тактики. Было нелегко играть на таком большом стадионе. Хорошая тренировка перед ЧМ»
"Считаю, что прошедший матч был интересен с точки зрения тактики. Поздравляю Россию с победой. Наши игроки выложились по полной. Нам было нелегко играть на таком большом стадионе, с учетом, что стадион поддерживал соперника.