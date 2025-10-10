Майкл Оуэн: «Все знают, что “МЮ” снова выиграет АПЛ, это слишком большой и богатый клуб. Возможно, потребуется 10 лет, но это просто вопрос времени. Однако Аморим не обнадеживает»

У «МЮ» это продолжается довольно давно, но в конечном счете все заработает, хотя ничто не указывает на то, что это произойдет сейчас. Возможно, потребуется 2, 4 года, 6 лет, даже 10, но все знают, что «МЮ» снова выиграет АПЛ.