Александр Мостовой: «Хочется посмотреть на сборную в серьезных турнирах, когда понимаешь, что если не выиграешь, то тебя там… Вот этот спортивный интерес. А так, ну, сыграли, сыграли»

Хочется уже посмотреть на сборную в серьезных соревнованиях, когда нужно куда-то ехать и понимаешь, что если не выиграешь, то тебя там… Вот это хочется увидеть. Вот этот спортивный интерес. А так, ну, сыграли, сыграли. Хотя мы видим уже, как чуть посильнее соперник, уже проблем сколько, да?" — сказал экс-хавбек сборной России.