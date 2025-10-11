Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Ирландия
2
:
Словакия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
4
:
Люксембург
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
0
:
Словения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
0
:
Швейцария
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
3
:
Украина
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
3
:
Азербайджан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
0
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
2
:
Иран
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
4
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2

Александр Мостовой: «Хочется посмотреть на сборную в серьезных турнирах, когда понимаешь, что если не выиграешь, то тебя там… Вот этот спортивный интерес. А так, ну, сыграли, сыграли»

"Матч с Ираном смотрел где-то минут 60, наверное. Как мне игра? Обычно. Соперник чуть посильнее, чем обычно, и уже было проблематично. И это с учетом того, что мы же не рискуем ничем. Играешь в свое удовольствие, без какого-либо риска.

Источник: Sports

"Матч с Ираном смотрел где-то минут 60, наверное. Как мне игра? Обычно. Соперник чуть посильнее, чем обычно, и уже было проблематично. И это с учетом того, что мы же не рискуем ничем. Играешь в свое удовольствие, без какого-либо риска. Попадешь куда-то, не попадешь.

Этот градус-то уже отсутствует. Когда нервы на пределе, ты понимаешь, что ошибешься, не выиграешь. И не забывайте, что мы 95% игр сыграли у нас дома при поддержке болельщиков. Сегодня было 42 тысячи. А так, сыграли и сыграли.

Хочется уже посмотреть на сборную в серьезных соревнованиях, когда нужно куда-то ехать и понимаешь, что если не выиграешь, то тебя там… Вот это хочется увидеть. Вот этот спортивный интерес. А так, ну, сыграли, сыграли. Хотя мы видим уже, как чуть посильнее соперник, уже проблем сколько, да?" — сказал экс-хавбек сборной России.