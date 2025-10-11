Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Северная Ирландия
2
:
Словакия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Германия
4
:
Люксембург
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
0
:
Словения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швеция
0
:
Швейцария
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Исландия
3
:
Украина
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
3
:
Азербайджан
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Бельгия
0
:
Северная Македония
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
2
:
Иран
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
4
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2

Нагельсманн про 4:0 с Люксембургом: «Не все идеально, могли забить больше. Соперник сидел глубоко, нелегко создавать моменты, когда все игроки соперника в штрафной»

"Не все было идеально, но многое мы сделали правильно. Желание определенно было, хотя мы могли забить больше. Соперник сидел глубоко, а после удаления — еще глубже. Когда играешь против команды, которая так глубоко сидит, наличие еще одного игрока не имеет значения.

Источник: Спортс"

В итоге мы заслужили победу, которая была очень нужна. Мы хорошо прессинговали и быстро вернули мяч. Не всегда легко создавать моменты, когда все игроки соперника находятся в штрафной", — сказал тренер сборной Германии.