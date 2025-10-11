В итоге мы заслужили победу, которая была очень нужна. Мы хорошо прессинговали и быстро вернули мяч. Не всегда легко создавать моменты, когда все игроки соперника находятся в штрафной", — сказал тренер сборной Германии.
Нагельсманн про 4:0 с Люксембургом: «Не все идеально, могли забить больше. Соперник сидел глубоко, нелегко создавать моменты, когда все игроки соперника в штрафной»
"Не все было идеально, но многое мы сделали правильно. Желание определенно было, хотя мы могли забить больше. Соперник сидел глубоко, а после удаления — еще глубже. Когда играешь против команды, которая так глубоко сидит, наличие еще одного игрока не имеет значения.